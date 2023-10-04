«Молодость победила». Янчук — о поражении Медведева в финале турнира в Пекине

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Синнер моложе Медведева, и он прогрессирует. Он извлёк выводы из поражений Даниилу. В полуфинале он обыграл Алькараса, это очень хороший показатель. Синнер в хорошей форме. Он настроился на матч с Медведевым, хорошо его знает. Синнер построил правильную игру против соперников — достаточно быстрый, остро отвечает и повысил надёжность при обмене ударами с задней линии.

Медведеву не хватает остроты. Синнер легко справляется с его атакующими ударами. Молодость победила. Над остротой Даниилу надо поработать. Одной стабильности маловато», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.