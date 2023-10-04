Янник Синнер после победы над Медведевым станет четвёртой ракеткой мира

Седьмая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер обновит свой лучший показатель в рейтинге ATP после завоевания титула на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В следующий понедельник Синнер станет четвёртой ракеткой мира, ранее его лучшим достижением было шестое место.

Напомним, в финале Пекина Синнер обыграл чемпиона US Open — 2021, третью ракетку мира, российского теннисиста Даниила Медведева. Встреча продлилась 2 часа и 3 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца. Данная победа над Медведевым стала для Синнера 15-й в матчах с игроками из топ-10. Теперь баланс итальянца – 15:26. В Пекине он второй раз в карьере и сезоне обыграл двух игроков топ-10 на одном турнире (ранее сделал это в Майами).