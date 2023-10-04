Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер после победы над Медведевым станет четвёртой ракеткой мира

Янник Синнер после победы над Медведевым станет четвёртой ракеткой мира
Комментарии

Седьмая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер обновит свой лучший показатель в рейтинге ATP после завоевания титула на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В следующий понедельник Синнер станет четвёртой ракеткой мира, ранее его лучшим достижением было шестое место.

Напомним, в финале Пекина Синнер обыграл чемпиона US Open — 2021, третью ракетку мира, российского теннисиста Даниила Медведева. Встреча продлилась 2 часа и 3 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца. Данная победа над Медведевым стала для Синнера 15-й в матчах с игроками из топ-10. Теперь баланс итальянца – 15:26. В Пекине он второй раз в карьере и сезоне обыграл двух игроков топ-10 на одном турнире (ранее сделал это в Майами).

Материалы по теме
Что это было? Медведев впервые за семь матчей проиграл Синнеру и отдал титул в Пекине
Что это было? Медведев впервые за семь матчей проиграл Синнеру и отдал титул в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android