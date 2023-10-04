«На третий раз ему повезло». Даниил Медведев — о поражении от Синнера в финале Пекина

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от 22-летнего итальянца Янника Синнера в финале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Хочу поздравить Янника и его команду. На третий раз повезло (смеётся). Это наш третий финал в этом году, и ты его выиграл в отличном поединке. Ты потрясающий игрок, проводишь потрясающий сезон. Надеюсь, мы проведём ещё много финалов на таких турнирах. Поздравляю.

Мы ненавидим проигрывать – и я не знаю, что лучше: проиграть в четвертьфинале, полуфинале или финале. Потому что после финала нужно говорить, стоять на сцене. Но, наверное, всё равно лучше в финале, чем до.

Спасибо большое моей команде, семье и всем, кто меня поддерживает. Это был отличный турнир», — сказал Медведев на награждении.