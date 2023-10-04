Янник Синнер — Медведеву: Даниил, спасибо, что дал мне выиграть хотя бы один матч

Седьмая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Синнер впервые в карьере обыграл Медведева, до этого они встречались шесть раз.

Напомним, встреча Синнера с Медведевым продлилась 2 часа и 3 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца.

«Во-первых, Даниил, спасибо за то, что дал мне выиграть хотя бы один матч. У нас были тяжёлые битвы – особенно в этом году. И, как ты и сказал, на третий раз мне действительно повезло. В первую очередь спасибо за то, что сделал меня лучше. Мы очень много тренировались, чтобы тебя обыграть. Спасибо большое», — сказал Синнер в чемпионской речи.