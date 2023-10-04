22-летний Янник Синнер впервые в карьере квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP

Седьмая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который с 12 по 19 ноября пройдёт в Турине (Италия).

Отметим, что Синнер уже участвовал на Итоговом турнире ATP в 2021 году, однако он попал на соревнования в качестве запасного. Тогда Янник не сумел преодолеть групповой этап, в его рамках он проиграл россиянину Даниилу Медведеву и одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее на турнир в Турине квалифицировались серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев.

Сегодня, 4 октября, Синнер завоевал титул на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В финале Синнер обыграл чемпиона US Open — 2021, третью ракетку мира Медведева.