Даниил Медведев попал в забавную ситуацию на церемонии награждения в Пекине

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев попал в забавный инцидент на церемонии награждения финалистов турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

Напомним, в титульном матче Медведев (2) встречался с седьмой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (6). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца.

В торжественной речи Медведев благодарил свою команду: тренера Жиля Сервара и супругу Дарью, однако долго не мог их найти на трибунах, так как обзор ему закрывали флаги. Жиль же, поддерживая момент, прикрыл лицо кепкой.

Данная победа над Медведевым стала для Синнера 15-й в матчах с игроками из топ-10. Теперь баланс итальянца – 15:26. В Пекине он второй раз в карьере и сезоне обыграл двух игроков топ-10 на одном турнире (ранее сделал это в Майами). В Пекине, помимо россиянина, Янник одолел вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.