Видеообзор поражения Даниила Медведева от Синнера в финале турнира в Пекине

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не сумел завоевать титул на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В титульном матче Медведев (2) встречался с седьмой ракеткой мира, 22-летним итальянским спортсменом Янником Синнером. Встреча продлилась 2 часа и 3 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца.

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Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Синнер впервые в карьере обыграл Медведева (ранее было шесть поражений) и завоевал девятый трофей на уровне ATP. Благодаря этой победе 9 октября Янник дебютирует на четвёртой строчке в мировом рейтинге.