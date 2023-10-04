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Пекин-2023, женщины: результаты матчей 4 октября и турнирная сетка

Пекин-2023, женщины: результаты матчей 4 октября и турнирная сетка
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В Пекине (Китай) продолжается турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 4 октября.

Теннис. WTA, турнир в Пекине. Результаты матчей 4 октября

Елена Остапенко (Латвия, 13) – Джессика Пегула (США, 4) – 6:4, 6:2.
Людмила Самсонова (Россия) – Марта Костюк (Украина) – 6:4, 6:7 (4:7), 7:5.
Ига Свёнтек (Польша, 2) – Магда Линетт (Польша) – 6:1, 6:1.
Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Мирра Андреева (Россия, Q) – 2:6, 6:4, 6:1.

Также «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с турнирной сеткой Пекина.

Женский турнир в Пекине продлится до 8 октября. Его действующей чемпионкой является четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака. Этот титул Осака завоевала ещё в 2019 году, после — Пекин турнир WTA не принимал.

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