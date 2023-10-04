Определился первый соперник Даниила Медведева на «Мастерсе» в Шанхае

Определился первый соперник чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который продлится до 15 октября. Им стал 99-я ракетка мира, представитель Чили Кристьян Гарин.

В матче первого круга Гарин со счётом 6:4, 7:6 (12:10) обыграл 117-ю ракетку мира, 25-летнего представителя США Александра Ковачевича. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 55 минут. Гарин шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Ковачевича один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Отметим, что сам Даниил ещё находится в Пекине. Сегодня, 4 октября, он сыграл там в финале турнира категории ATP-500.