Шанхай-2023, мужчины: результаты матчей 4 октября и турнирная сетка

В Шанхае (Китай) стартовал турнир серии «Мастерс», который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми результатами первого игрового дня.

Теннис. ATP, «Мастерс», Шанхай. Результаты матчей 4 октября

Душан Лайович (Сербия) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:4, 7:6 (9:7).

Танаси Коккинакис (Австралия) – Фабио Фоньини (Италия, WC) – 6:2, 6:4.

Чжан Чжичжэнь (Китай) – Ришар Гаске (Франция) – 6:1, 6:2.

Маккензи Макдональд (США) – Корентен Муте (Франция) – 6:2, 6:3.

Роман Сафиуллин (Россия) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:3, 6:2.

Призовой фонд турнира в Шанхае составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев.