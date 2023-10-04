Шанхай-2023, мужчины: результаты матчей 4 октября и турнирная сетка
В Шанхае (Китай) стартовал турнир серии «Мастерс», который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми результатами первого игрового дня.
Теннис. ATP, «Мастерс», Шанхай. Результаты матчей 4 октября
Душан Лайович (Сербия) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:4, 7:6 (9:7).
Танаси Коккинакис (Австралия) – Фабио Фоньини (Италия, WC) – 6:2, 6:4.
Чжан Чжичжэнь (Китай) – Ришар Гаске (Франция) – 6:1, 6:2.
Маккензи Макдональд (США) – Корентен Муте (Франция) – 6:2, 6:3.
Роман Сафиуллин (Россия) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:3, 6:2.
Призовой фонд турнира в Шанхае составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
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