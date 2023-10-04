Ольховский объяснил, почему Медведев проиграл Синнеру в финале Пекина

Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В титульном матче Медведев (2) встречался с седьмой ракеткой мира, 22-летним итальянским спортсменом Янником Синнером. Встреча продлилась 2 часа и 3 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца.

«Я заметил, что Синнер был стабильнее, чем обычно. Он играл исключительно в корт, и у Дани не было столько времени, чтобы успевать к мячам. Итальянец выглядел очень неплохо в розыгрышах. На тай-брейках Синнер отыграл значительно лучше», — приводит слова Ольховского Vprognoze.kz.