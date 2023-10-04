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Видеообзор победы Сафиуллина над Марреем на старте «Мастерса» в Шанхае

41-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В стартовом поединке россиянин обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея (40-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:2.

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Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Сафиуллин в этой встрече четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Маррея два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге соревнований в Китае Роман Сафиуллин сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, занимающим десятое место в рейтинге ATP.