«Кунг-фу Панда». Карен Хачанов опубликовал забавные фото из Китая

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях забавные фото из Китая.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Фото: из личного архива Карена Хачанова

«Кунг-фу Панда», — подписал фото Хачанов.

В конце сентября Хачанов завоевал титул на турнире категории ATP-250 в Чжухае (Китай). В финале турнира Хачанов встречался с представителем Японии Йосихито Нисиокой. Матч завершился со счётом 7:6 (2), 6:1 в пользу россиянина. Для Карена эта победа стала первой на турнирах ATP в этом году (впервые за пять лет) и пятой в карьере.

В данный момент Хачанов находится в Шанхае, где готовится выступить на турнире серии «Мастерс». В стартовом для себя матче Карен сразится с победителем матча Бейбит Жукаев (Казахстан, Q) – Стефано Наполитано (Италия, Q).