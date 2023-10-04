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Циципас — о тренерском штабе: почувствовал, что без отца теряю теннисную идентичность

Циципас — о тренерском штабе: почувствовал, что без отца теряю теннисную идентичность
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об очередных изменениях в тренерском штабе.

«Марк Филиппуссис больше не входит в мою команду. Я хотел попробовать работу с тренером. Но почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности. Мне не удалось адаптироваться к новым формам или способам обучения, к методам Марка – хотя я очень хорошо к нему отношусь.

Отец всегда был со мной. Даже когда люди его не видели, он всегда был рядом – буквально. Он никуда не денется. Я не намерен его менять или отодвигать. Люди постоянно разгоняют слухи или пытаются испортить твои отношения с близкими. Но его нельзя никуда убрать», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

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