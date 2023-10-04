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Даниил Медведев сорвал овации болельщиков в Пекине, произнеся пару фраз на китайском языке

Даниил Медведев сорвал овации болельщиков в Пекине, произнеся пару фраз на китайском языке
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев во время торжественной речи после финала турнира категории ATP-500 в Пекине сорвал овации болельщиков из Китая.

«Я знаю где-то пять фраз (произносит несколько китайских слов, в числе которых «спасибо»). Надеюсь, я смогу увидеть вас всех, ребята, в следующем году», — сказал Медведев.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Отметим, что китайские болельщики увидят Медведева на корте уже на этой неделе. Он примет участие в турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который продлится до 15 октября. На старте Даниил сразится с 99-й ракеткой мира, представителем Чили Кристьяном Гарином.

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