Медведев — после поражения в Пекине: сезон не окончен, я могу выиграть ещё много очков

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев проанализировал своё поражение от седьмой ракетки мира, 22-летнего итальянца Янника Синнера в финале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца.

«Ему удалось лучше контролировать эмоции на тай-брейке, не ошибаться – по-моему, вообще. А я допускал лёгкие ошибки. И он лучше подавал на тай-брейках. Так что он всё подавал и лучше играл.

Я должен был выступить лучше, если хотел победить. Но в целом игра была хорошая. Хочу продолжить качественный сезон. Он ещё не окончен. Я могу выиграть ещё много очков», — приводит слова Медведева Tennis Majors.