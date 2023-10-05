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Виктория Азаренко переизбрана в совет игроков WTA, Гарсия стала его новым членом

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко официально переизбрана в совет игроков WTA в качестве представителя теннисисток из топ-20 рейтинга.

Другие участницы Совета игроков WTA:

Каролин Гарсия (Франция);

Мэдисон Кис (США);

Джессика Пегула (США);

Донна Векич (Хорватия);

Дарья Савилл (Гаврилова) (Австралия);

Габриэла Дабровски (Канада);

Александра Крунич (Сербия).

33-летняя уроженка Минска Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте вместе с Максимом Мирным, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка Открытого чемпионата США.