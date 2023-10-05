Виктория Азаренко переизбрана в совет игроков WTA, Гарсия стала его новым членом
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко официально переизбрана в совет игроков WTA в качестве представителя теннисисток из топ-20 рейтинга.
Другие участницы Совета игроков WTA:
Каролин Гарсия (Франция);
Мэдисон Кис (США);
Джессика Пегула (США);
Донна Векич (Хорватия);
Дарья Савилл (Гаврилова) (Австралия);
Габриэла Дабровски (Канада);
Александра Крунич (Сербия).
33-летняя уроженка Минска Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте вместе с Максимом Мирным, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка Открытого чемпионата США.
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