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Виктория Азаренко переизбрана в совет игроков WTA, Гарсия стала его новым членом

Виктория Азаренко переизбрана в совет игроков WTA, Гарсия стала его новым членом
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко официально переизбрана в совет игроков WTA в качестве представителя теннисисток из топ-20 рейтинга.

Другие участницы Совета игроков WTA:

Каролин Гарсия (Франция);
Мэдисон Кис (США);
Джессика Пегула (США);
Донна Векич (Хорватия);
Дарья Савилл (Гаврилова) (Австралия);
Габриэла Дабровски (Канада);
Александра Крунич (Сербия).

33-летняя уроженка Минска Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте вместе с Максимом Мирным, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка Открытого чемпионата США.

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