Пекин — 2023, женщины: расписание матчей 5 октября

Сегодня, 4 октября, пройдёт очередной игровой день на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), теннисистки проведут матчи третьего круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. WTA, турнир в Пекине. Расписание матчей 4 октября

Ангелина Калинина (Украина) – Каролина Гарсия (Франция) – начало матча в 7:30 мск.

Вероника Кудерметова (Россия, 16) – Кори Гауфф (США, 3) – начало матча в 9:30 мск.

Мария Саккари (Греция, 6) – Синьюй Ван (Китай) – начало матча в 11:00 мск.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Ясмине Паолини (Италия) – начало матча в 14:30 мск.

Женский турнир в Пекине продлится до 8 октября. Его действующей чемпионкой является четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака. Этот титул Осака завоевала ещё в 2019 году, после — Пекин турнир WTA не принимал.