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Шанхай — 2023, мужчины: расписание матчей 5 октября

Шанхай — 2023, мужчины: расписание матчей 5 октября
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Сегодня, 5 октября, пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который продлится до 15-го октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. ATP, турнир в Пекине. Расписание матчей 5 октября:

Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) – Александр Мюллер (Франция) – начало матча в 7:30 мск.
Лоренцо Сонего (Италия) – Фелип Секулич (Австралия, Q) – начало матча в 7:30 мск.
Александр Шевченко (Россия) – Чун Син Цен (Китайский Тайбэй, 2) – начало матча в 7:30 мск.
Павел Котов (Россия) – Артю Фис (Фрация) – начало матча в 9:00 мск.
Аслан Карацев (Россия) – Кентен Алис (Франция) – начало матча в 10:30 мск.
Джеффри-Джон Вулф (США) – Педро Качин (Аргентина) – начало матча в 12:00 мск.

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