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Александр Шевченко не смог пробиться во второй круг «Мастерса» в Шанхае

Александр Шевченко не смог пробиться во второй круг «Мастерса» в Шанхае
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В матче первого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) 84-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение от представителя Китайского Тайбэя Чун Син Цена (380-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Цена.

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Цен в этой встрече три раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Шевченко два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований в Шанхае Чун Син Цен сыграет с 23-й ракеткой мира представителем Франции Адрианом Маннарино. Хардовый турнир в Китае завершится 15 октября.

Шанхай. 1-й круг
05 октября 2023, четверг. 07:40 МСК
Александр Шевченко
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 6
         
Чун Син Цен
Китайский Тайбэй
Чун Син Цен
Ч. Цен
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