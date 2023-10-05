Александр Шевченко не смог пробиться во второй круг «Мастерса» в Шанхае
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В матче первого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) 84-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение от представителя Китайского Тайбэя Чун Син Цена (380-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Цена.
Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Цен в этой встрече три раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Шевченко два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде соревнований в Шанхае Чун Син Цен сыграет с 23-й ракеткой мира представителем Франции Адрианом Маннарино. Хардовый турнир в Китае завершится 15 октября.
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