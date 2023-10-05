Павел Котов проиграл Артюру Фису в матче первого круга «Мастерса» в Шанхае

103-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог пробиться во второй круг хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче первого круга соревнований россиянин проиграл представителю Франции Артюру Фису (44-й в рейтинге ATP) со счётом 1:6, 4:6.

Матч продлился 1 час 18 минут. Фис в этой встрече пять раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Котова три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге соревнований в Шанхае Артюр Фис сыграет с 25-й ракеткой мира испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной. Матч состоится завтра, 6 октября. Хардовый турнир в Китае продлится до 15 октября.