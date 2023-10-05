Качмазов: Алькарас с 13 лет знает, что делать на корте, я же до 17 летал в облаках

Российский теннисист Алибек Качмазов (276-й в рейтинге ATP) сравнил свой уровень подготовки в юном возрасте с тренировками молодого испанца Карлоса Алькараса (2-й в рейтинге ATP).

«До 17-18 лет я ничего намеренно не тренировал. Если взять Алькараса, то человека, условно, с 13-14 лет ведёт экс-первый в мире. Он просто делает это каждый день на протяжении десяти лет. Он знает, что ему нужно на корте – каждый день у него какая-то идея. Это не отговорки, но я же на корте не знал, что надо делать: как и за счёт чего я выигрываю. Я просто вывозил за счёт своих талантов и умений. Когда появлялся соперник чуть-чуть умнее, мне этого уже не хватало. На непонимании далеко не уехать. Ты можешь первый матч хорошо сыграть, а на второй-третий тебе не хватит. Нужно какие-то базовые вещи: я играю так и так. До 17-18 где-то в своём мире летал – до тенниса далеко было», – сказал Качмазов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.