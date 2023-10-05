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Ник Кирьос рассказал о самой запоминающейся победе в карьере

Ник Кирьос рассказал о самой запоминающейся победе в карьере
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о самой запоминающейся победе в карьере.

«Самой запоминающейся победой для меня стала первая и единственная победа над Роджером Федерером в 2015 году на турнире в Мадриде. После того успеха я не пошёл праздновать, потому что на следующий день у меня был матч. Мне было всего 19 лет, я пока мало что понимал.

Но были и другие дни. Помню, я сидел в пабе до 4 утра в преддверии матча с Рафаэлем Надалем на Уимблдоне в 2019 году. Моему прошлому агенту пришлось вытаскивать меня из паба. Но самой запоминающейся всё равно остаётся победа над Роджером Федерером", — приводит слова Кирьоса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Майка Тайсона Hotboxin'.

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