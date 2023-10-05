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Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине, проиграв Кори Гауфф

Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине, проиграв Кори Гауфф
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В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла третьей ракетке мира представительнице США Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу американской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Гауфф в этой встрече трижды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Кудерметовой четыре эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Пекин (ж). 3-й круг
05 октября 2023, четверг. 09:40 МСК
Вероника Кудерметова
16
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2
7 7 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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