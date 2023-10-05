Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине, проиграв Кори Гауфф

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла третьей ракетке мира представительнице США Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу американской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Гауфф в этой встрече трижды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Кудерметовой четыре эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.