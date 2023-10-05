Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф прокомментировала победу над Кудерметовой на турнире в Пекине

Гауфф прокомментировала победу над Кудерметовой на турнире в Пекине
Комментарии

Третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о победе в матче 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине с 16-й ракеткой мира, российской спортсменкой Вероникой Кудерметовой. Встреча теннисисток завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу американской спортсменки.

«Кудерметова показала очень хороший теннис, она отлично била по мячу. Я смогла прибавить по ходу встречи и надавить на соперницу после первой партии. Очень благодарна за поддержку зрителей здесь, в Пекине», — сказала Гауфф после матча.

В четвертьфинале соревнований Гауфф встретится с победительницей противостояния Мария Саккари (Греция) — Синьюй Ван (Китай). Турнир в Китае завершится 8 октября.

Материалы по теме
Кудерметова проиграла новой чемпионке US Open Гауфф. Оборвалась серия побед россиянки
Кудерметова проиграла новой чемпионке US Open Гауфф. Оборвалась серия побед россиянки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android