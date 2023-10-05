Гауфф прокомментировала победу над Кудерметовой на турнире в Пекине

Третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о победе в матче 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине с 16-й ракеткой мира, российской спортсменкой Вероникой Кудерметовой. Встреча теннисисток завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу американской спортсменки.

«Кудерметова показала очень хороший теннис, она отлично била по мячу. Я смогла прибавить по ходу встречи и надавить на соперницу после первой партии. Очень благодарна за поддержку зрителей здесь, в Пекине», — сказала Гауфф после матча.

В четвертьфинале соревнований Гауфф встретится с победительницей противостояния Мария Саккари (Греция) — Синьюй Ван (Китай). Турнир в Китае завершится 8 октября.