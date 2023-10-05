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Качмазов – о ритуалах: всё будет зависеть от твоей игры, а не от того, в какой душ сходил

Качмазов – о ритуалах: всё будет зависеть от твоей игры, а не от того, в какой душ сходил
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Российский теннисист Алибек Качмазов (276-й в рейтинге ATP) рассказал о своём отношении к вере и ритуалам.

«Да, на шее крестик – я верующий. В церковь могу сходить, но давно не был: последнее время провожу в Турции. Но когда бываю в Москве, захожу, но не часто – раз в месяц, например. Тоже по настроению. Заряжает ли вера? Не особо. Да я и в ритуалы не верю. Как только появляется какая-то мысль: надеть ту же майку или пойти в тот же душ, я сразу же их отгоняю, выкидываю из головы. Всё это для меня слабо. Всё будет зависеть от того, как ты будешь играть, а не от того, в какой душ сходишь», – сказал Качмазов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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