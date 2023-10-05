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Алькарас: победа Синнера над Медведевым в финале турнира в Пекине совсем не удивила

Алькарас: победа Синнера над Медведевым в финале турнира в Пекине совсем не удивила
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу итальянца Янника Синнера над российским теннисистом Даниилом Медведевым в финальном матче турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца.

«Я видел матч, но не полностью. Меня совсем не удивила победа Янника. Я знаю, какими способностями он обладает, знаю его уровень. Синнер — один из лучших теннисистов мира, он может победить любого. Финал меня не удивил. Я знаю, что он проиграл Даниилу шесть раз подряд, но всегда можно стать лучше, изучив игру соперника. Синнер с этим справился. Я очень рад за него. Его игровой уровень в этом матче был невероятным», — приводит слова Алькараса Tennis Majors со ссылкой на Shanghai Press.

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