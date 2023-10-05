Аслан Карацев не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Шанхае
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52-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение в матче первого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) с представителем Франции Кентеном Алисом (76-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:2 в пользу французского теннисиста.
Матч продлился 2 часа 9 минут. Алис в этой встрече пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Карацева восемь эйсов, пять двойных ошибок и два рейлизованных брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде соревнований в Шанхае Кентен Алис встретится с седьмой ракеткой мира, российским теннисистом Андреем Рублёвым. Турнир в Китае завершится в следующее воскресенье, 15 октября.
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