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Аслан Карацев не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Шанхае

Аслан Карацев не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Шанхае
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52-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение в матче первого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) с представителем Франции Кентеном Алисом (76-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:2 в пользу французского теннисиста.

Матч продлился 2 часа 9 минут. Алис в этой встрече пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Карацева восемь эйсов, пять двойных ошибок и два рейлизованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде соревнований в Шанхае Кентен Алис встретится с седьмой ракеткой мира, российским теннисистом Андреем Рублёвым. Турнир в Китае завершится в следующее воскресенье, 15 октября.

Шанхай. 1-й круг
05 октября 2023, четверг. 12:50 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 2
7 7 		3 6
         
Кентен Алис
Франция
Кентен Алис
К. Алис
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