Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине
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В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Италии Ясмине Паолини (36-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу белорусской спортсменки.
Матч продлился 1 час 39 минут. Соболенко 16 раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Паолини один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В четвертьфинале соревнований в Пекине Арина Соболенко встретится с пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, ранее обыгравшей россиянку Мирру Андрееву.
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