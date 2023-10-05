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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине
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В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Италии Ясмине Паолини (36-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу белорусской спортсменки.

Матч продлился 1 час 39 минут. Соболенко 16 раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Паолини один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале соревнований в Пекине Арина Соболенко встретится с пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, ранее обыгравшей россиянку Мирру Андрееву.

Пекин (ж). 3-й круг
05 октября 2023, четверг. 14:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Ясмине Паолини
36
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
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