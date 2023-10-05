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«Милан-2026 ждёт меня». Дарья Касаткина показала, как катается на коньках

«Милан-2026 ждёт меня». Дарья Касаткина показала, как катается на коньках
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях видео, на котором забавно катается на коньках.

«Милан-2026 ждёт меня», — подписала видео Касаткина, добавив хештег «фигурное катание».

Напомним, Милан (Италия) примет зимние Олимпийские игры 2026 года. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля.

Ранее Касаткина (11) неудачно выступила на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Дарья дошла до второго круга, где со счётом 4:6, 2:6 проиграла 37-й ракетке мира китаянке Синьюй Ван.

Сейчас Касаткина готовится к выступлению на турнире категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). Соревнования пройдут с 9 по 15 октября. Их действующей чемпионкой является чешка Каролина Плишкова.

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