Пекин-2023, женщины: результаты матчей 5 октября и турнирная сетка

В Пекине (Китай) продолжается турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 5 октября.

Теннис. WTA, турнир в Пекине. Результаты матчей 5 октября

Каролин Гарсия (Франция) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:3, 6:2.

Кори Гауфф (США, 3) – Вероника Кудерметова (Россия, 16) – 7:6 (7:5), 6:2.

Мария Саккари (Греция, 6) – Синьюй Ван (Китай) – 6:4, 2:6, 6:3.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Ясмине Паолини (Италия) – 6:4, 7:6 (7:4).

Также «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с турнирной сеткой Пекина.

Женский турнир в Пекине продлится до 8 октября. Его действующей победительницей является четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака. Этот титул Осака завоевала ещё в 2019 году, после этого Пекин турнир WTA не принимал.