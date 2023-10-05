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Видеообзор победы Арины Соболенко в третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине

Видеообзор победы Арины Соболенко в третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине
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Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

В матче третьего круга Соболенко (1) одержала победу над представительницей Италии Ясмине Паолини (36-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу белорусской спортсменки. Поединок продлился 1 час 39 минут. Соболенко 16 раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Паолини один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

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Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

В четвертьфинале соревнований в Пекине Арина Соболенко встретится с пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

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