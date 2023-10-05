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Шанхай-2023, мужчины: результаты матчей 5 октября и турнирная сетка

Шанхай-2023, мужчины: результаты матчей 5 октября и турнирная сетка
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В Шанхае (Китай) набирает обороты теннисный турнир серии «Мастерс», который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 5 октября.

Теннис. ATP, турнир в Шанхае. Результаты матчей 5 октября:

Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) – Александр Мюллер (Франция) – 6:7 (6:8), 6:3, 6:2.
Лоренцо Сонего (Италия) – Филип Секулич (Австралия, Q) – 6:3, 6:2.
Чун Син Цен (Китайский Тайбэй, 2) – Александр Шевченко (Россия) – 3:6, 6:3, 6:2.
Артюр Фис (Франция) – Павел Котов (Россия) – 6:1, 6:4.
Кентен Алис (Франция) – Аслан Карацев (Россия) – 6:7 (4:7), 6:3, 2:6.
Джеффри-Джон Вулф (США) – Педро Качин (Аргентина) – 3:6, 6:3, 6:4.

Также «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с турнирной сеткой Шанхая.

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