Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче с Рыбакиной в 1/4 финала Пекина

Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче с Рыбакиной в 1/4 финала Пекина
Комментарии

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем на предстоящую встречу с чемпионкой Уимблдона-2022 казахстанкой Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Против Елены всегда получаются отличные, зрелищные матчи. Думаю, мне нужно сосредоточиться на себе, быть агрессивной и играть в свой теннис. Знаю, что у меня будут шансы на победу. В последнем матче (в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. – Прим. «Чемпионата») я ей проиграла, но тогда я немного нервничала и торопилась. Ключ к успеху в матче с Еленой – сохранять спокойствие, играть агрессивно и не торопить события», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Материалы по теме
Кудерметова проиграла новой чемпионке US Open Гауфф. Оборвалась серия побед россиянки
Кудерметова проиграла новой чемпионке US Open Гауфф. Оборвалась серия побед россиянки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android