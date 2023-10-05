Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче с Рыбакиной в 1/4 финала Пекина

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем на предстоящую встречу с чемпионкой Уимблдона-2022 казахстанкой Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Против Елены всегда получаются отличные, зрелищные матчи. Думаю, мне нужно сосредоточиться на себе, быть агрессивной и играть в свой теннис. Знаю, что у меня будут шансы на победу. В последнем матче (в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. – Прим. «Чемпионата») я ей проиграла, но тогда я немного нервничала и торопилась. Ключ к успеху в матче с Еленой – сохранять спокойствие, играть агрессивно и не торопить события», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.