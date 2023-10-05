Карлос Алькарас признался, что думает о Новаке Джоковиче почти на каждой тренировке

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, как часто думает о 24-кратном чемпионе турниров «Большого шлема», первой ракетке мира сербе Новаке Джоковиче.

«Буду честным, почти на каждой тренировке. Сейчас я тренируюсь с одной целью, я выступаю на турнирах с одной целью — сделать так, чтобы закончить этот год первой ракеткой мира, поэтому почти на каждой тренировке у меня в голове Новак Джокович. Мне нужно выкладываться на 100% на каждом мяче, чтобы иметь возможность обойти», — сказал Алькарас в эфире Tennis TV.

Отметим, что и Алькарас, и Джокович квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP — 2023, который пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября.