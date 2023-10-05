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Новак Джокович посетил матч «Црвены Звезды» в Евролиге

Новак Джокович посетил матч «Црвены Звезды» в Евролиге
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги – 2023/2024, где «Црвена Звезда» принимала АСВЕЛ. На игре Джоковича сопровождал его отец Срджан.

Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

Отметим, что сербская «Црвена Звезда» одержала победу над французским АСВЕЛом со счётом 94:73.

Напомним, Джокович не выходил на корт после победного US Open — 2023 и матчей в рамках Кубка Дэвиса — 2023. В финале американского мэйджора Новак со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл третью ракетку мира россиянина Даниила Медведева. Таким образом, Джокович выиграл свой 24-й титул на турнире «Большого шлема» и повторил рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на соревнованиях подобного уровня.

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