Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шанхай-2023, мужчины: расписание матчей 6 октября

Шанхай-2023, мужчины: расписание матчей 6 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 октября, пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Шанхае. Расписание матчей 6 октября:

Каспер Рууд (Норвегия, 8) – Йосихито Нисиока (Япония) – начало матча в 7:30 мск;
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 14) – Мартон Фучович (Венгрия) – начало матча в 9:00 мск;
Брэндон Накашима (США) – Хольгер Руне (Дания, 3) – начало матча в 9:30 мск;
Хуберт Хуркач (Польша, 16) – Танаси Коккинакис (Австралия) – начало матча в 10:30 мск;
Бен Шелтон (США, 19) – Хауме Мунар (Испания) – начало матча в 10:30 мск;
Себастьян Корда (США, 26) – Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) – начало матча в 12:00 мск;
Роман Сафиуллин (Россия) – Александр Зверев (Германия, 9) – начало матча в 15:00 мск.

Материалы по теме
Кудерметова проиграла новой чемпионке US Open Гауфф. Оборвалась серия побед россиянки
Кудерметова проиграла новой чемпионке US Open Гауфф. Оборвалась серия побед россиянки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android