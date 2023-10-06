Шанхай-2023, мужчины: расписание матчей 6 октября

Сегодня, 6 октября, пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Шанхае. Расписание матчей 6 октября:

Каспер Рууд (Норвегия, 8) – Йосихито Нисиока (Япония) – начало матча в 7:30 мск;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 14) – Мартон Фучович (Венгрия) – начало матча в 9:00 мск;

Брэндон Накашима (США) – Хольгер Руне (Дания, 3) – начало матча в 9:30 мск;

Хуберт Хуркач (Польша, 16) – Танаси Коккинакис (Австралия) – начало матча в 10:30 мск;

Бен Шелтон (США, 19) – Хауме Мунар (Испания) – начало матча в 10:30 мск;

Себастьян Корда (США, 26) – Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) – начало матча в 12:00 мск;

Роман Сафиуллин (Россия) – Александр Зверев (Германия, 9) – начало матча в 15:00 мск.