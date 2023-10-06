Каролин Гарсия в борьбе проиграла Иге Свёнтек в 1/4 финала турнира в Пекине

Французская теннисистка Каролин Гарсия, десятая ракетка мира, в напряжённой борьбе потерпела поражение в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Спортсменка в трёх сетах проиграла второй ракетке мира из Польши Иге Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:7 (5:7), 1:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. Каролин Гарсия по ходу матча выполнила 16 эйсов, реализовала два брейк-пойнта (100%) и допустила две двойные ошибки. На счету Иги Свёнтек — четыре подачи навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из шести и одна двойная ошибка.

За выход в финал Ига Свёнтек поборется с победительницей матча между Марией Саккари (Греция, 6) и Кори Гауфф (США, 3). Соперница польской теннисистки определится сегодня, 6 октября, днём.