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Каролин Гарсия в борьбе проиграла Иге Свёнтек в 1/4 финала турнира в Пекине

Каролин Гарсия в борьбе проиграла Иге Свёнтек в 1/4 финала турнира в Пекине
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Французская теннисистка Каролин Гарсия, десятая ракетка мира, в напряжённой борьбе потерпела поражение в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Спортсменка в трёх сетах проиграла второй ракетке мира из Польши Иге Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:7 (5:7), 1:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. Каролин Гарсия по ходу матча выполнила 16 эйсов, реализовала два брейк-пойнта (100%) и допустила две двойные ошибки. На счету Иги Свёнтек — четыре подачи навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из шести и одна двойная ошибка.

За выход в финал Ига Свёнтек поборется с победительницей матча между Марией Саккари (Греция, 6) и Кори Гауфф (США, 3). Соперница польской теннисистки определится сегодня, 6 октября, днём.

Пекин (ж). 1/4 финала
06 октября 2023, пятница. 07:40 МСК
Каролин Гарсия
10
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 10 		6 5 1
6 8 		7 7 6
         
Ига Свёнтек
2
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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