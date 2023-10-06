Синнер: победа на турнире не меняет жизнь, но подтверждает ценность проделанной работы

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своей победе на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Я очень доволен тем, как тренировался после US Open. Болельщики не видят этого, но это важный процесс. Долгие дни между кортом и спортзалом. Я чувствую себя хорошо, только если полностью выматываюсь к концу тренировки. Это означает, что всё прошло по плану. Победа на турнире не меняет твою жизнь, но подтверждает ценность проделанной работы», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата Китая Синнер обыграл чемпиона US Open — 2021, третью ракетку мира, российского теннисиста Даниила Медведева. Встреча продлилась 2 часа и 3 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца.