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Самсонова одержала уверенную победу над Остапенко в 1/4 финала турнира в Пекине

Самсонова одержала уверенную победу над Остапенко в 1/4 финала турнира в Пекине
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, 22-я ракетка мира, одержала уверенную победу в матче четвертьфинала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Спортсменка в двух сетах обыграла 17-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. По ходу встречи Людмила Самсонова выполнила семь эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила три двойные ошибки. На счету Елены Остапенко — одна подача навылет, один реализованный брейк-пойнт (100%) и четыре двойные ошибки.

За выход в финал россиянка поборется либо с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, либо с пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.

Пекин (ж). 1/4 финала
06 октября 2023, пятница. 12:05 МСК
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Людмила Самсонова
22
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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