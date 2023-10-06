Самсонова одержала уверенную победу над Остапенко в 1/4 финала турнира в Пекине
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, 22-я ракетка мира, одержала уверенную победу в матче четвертьфинала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Спортсменка в двух сетах обыграла 17-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. По ходу встречи Людмила Самсонова выполнила семь эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила три двойные ошибки. На счету Елены Остапенко — одна подача навылет, один реализованный брейк-пойнт (100%) и четыре двойные ошибки.
За выход в финал россиянка поборется либо с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, либо с пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.
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