Даниил Медведев: это мой лучший сезон, если не говорить о победах на «Шлемах»

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, поделился мнением о своём выступлении в текущем сезоне. На счету спортсмена в 2023 году уже пять выигранных титулов, а также финал US Open.

«Если честно, да, это отличный сезон. Конечно, хотелось бы выиграть «Большой шлем», но если не говорить о титулах, то я далеко проходил на US Open и Уимблдоне, где проигрывал великолепным соперникам. Возможно, то есть не возможно, а это мой лучший сезон, если не говорить о «Шлемах»: много титулов, много отличных побед, стабильность. И сезон ещё не окончен, я постараюсь завершить его на высокой ноте и начну с Шанхая», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом «Мастерса» в Шанхае (Китай).