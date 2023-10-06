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Видеообзор уверенной победы Самсоновой над Остапенко в 1/4 финала турнира в Пекине

Видеообзор уверенной победы Самсоновой над Остапенко в 1/4 финала турнира в Пекине
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Сегодня, 6 октября, российская теннисистка Людмила Самсонова одержала уверенную победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Россиянка выиграла матч в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором борьбы Людмилы Самсоновой и Елены Остапенко за выход в полуфинал соревнований в Пекине.

Данное видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

За выход в финал Людмила Самсонова поборется с победительницей встречи между первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко и пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной. Соперница российской теннисистки определится сегодня днём.

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