Медведев рассказал о подробностях инцидента с игрушкой на церемонии награждения в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о подробностях инцидента с игрушкой на церемонии награждения турнира категории ATP-500, проходившего в Пекине (Китай). По ходу мероприятия россиянин внезапно забрал игрушку из трофея чемпиона соревнований, итальянца Янника Синнера, и ушёл с ней.

«Игрушка правда была моей. Он свою сразу же положил в трофей, а я не хотел быть на фотках с ней. Так что и я положил, а затем просто забрал. На самом деле был даже немного удивлён, что это вызвало такой ажиотаж. Но некоторые видео и фотографии реально забавные: я её просто взял из чашки и ушёл… но да, это была моя игрушка», — рассказал Медведев на пресс-конференции перед стартом «Мастерса» в Шанхае.

Версию Медведева подтвердил и Янник Синнер: «Это его игрушка, его. Недовольное лицо на награждении? Нет, нет, я спросил его, собирается ли он в Шанхай поездом или самолётом… а потом спросил, куда он пошёл!»