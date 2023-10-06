Рыбакина одержала победу над Соболенко в 1/4 финала турнира в Пекине

Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Спортсменка в двух сетах обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко. Матч завершился со счётом 7:5, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. По ходу встречи Елена Рыбакина выполнила 12 эйсов, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и допустила только одну двойную ошибку. На счету Арины Соболенко четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт (100%) и восемь двойных ошибок.
За выход в финал казахстанская теннисистка поборется с 22-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой. Ранее у спортсменок было три личные встречи — в первом круге (2021) и полуфинале (2023) Монреаля, а также в первом круге Токио (2022). Во всех матчах победа оставалась за россиянкой.
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