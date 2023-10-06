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Рыбакина одержала победу над Соболенко в 1/4 финала турнира в Пекине

Рыбакина одержала победу над Соболенко в 1/4 финала турнира в Пекине
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Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Спортсменка в двух сетах обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко. Матч завершился со счётом 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. По ходу встречи Елена Рыбакина выполнила 12 эйсов, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и допустила только одну двойную ошибку. На счету Арины Соболенко четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт (100%) и восемь двойных ошибок.

За выход в финал казахстанская теннисистка поборется с 22-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой. Ранее у спортсменок было три личные встречи — в первом круге (2021) и полуфинале (2023) Монреаля, а также в первом круге Токио (2022). Во всех матчах победа оставалась за россиянкой.

Пекин (ж). 1/4 финала
06 октября 2023, пятница. 14:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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