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Андрей Рублёв рассказал о том, когда можно будет приобрести одежду его бренда Rublo

Андрей Рублёв рассказал о том, когда можно будет приобрести одежду его бренда Rublo
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Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о том, когда можно будет приобрести одежду собственного бренда спортсмена — Rublo.

«‎В течение 1-2 недель»‎, — ответил Рублёв на вопрос болельщицы о том, когда одежда Rublo будет доступна к покупке.

В начале этого сезона Андрей Рублёв объявил о создании собственного бренда одежды Rublo, под которым он выступает на протяжении всего 2023 года. О создании своего бренд Андрей заявил в своих социальных сетях.

Ранее российский теннист выступал в экипировке Nike, однако руководство компании не продлило контракт со спортсменом, что послужило причиной для создания своего бренда, однако Рублёв продолжает участвовать в матчах в кроссовках компании Nike.

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