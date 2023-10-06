Янчук: после победы над Зверевым Сафиуллин может претендовать на победу в турнире в Шанхае

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал победу россиянина Романа Сафиуллина над 10-й ракеткой мира Александром Зверевым, а также заявил, что теперь Роман является одним из претендентов на победу в турнире АТР-1000 в Шанхае.

«Блестящая победа Сафиуллина над Зверевым. Роман уже делал заявки, стал заметнее после выступления на Кубке Дэвиса. Тот опыт пошёл на пользу: появилась уверенность, стал понимать, что не хуже других. Зверев классом повыше, но нужно бороться и попадать в решающие моменты. А Сафиуллину терять нечего, поэтому играет свободно. Это и сказалось на игре и ошибках, которые Зверев допустил.

После этой победы Роман будет настроен агрессивнее и мотивирован на победу в каждом матче. Теперь с большими основаниями может претендовать и на победу в турнире. Это теперь ему по зубам», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.