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Шанхай-2023, мужчины: результаты матчей 6 октября и турнирная сетка

Шанхай-2023, мужчины: результаты матчей 6 октября и турнирная сетка
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В Шанхае (Китай) продолжается теннисный турнир серии АТР-1000, который проходит с 4 по 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 6 октября.

Теннис. ATP, турнир в Шанхае. Результаты матчей 6 октября:

Фабиан Марожан (Венгрия) – Алекс де Минор (Австралия, 11) – 6:3, 7:5.
Каспер Рууд (Норвегия, 8) – Йосихито Нисиока (Япония) – 7:5, 6:0.
Брэндон Накашима (США) – Хольгер Руне (Дания, 3) – 6:0, 6:2.
Ю Сиу Сю (Китайский Тайбэй) – Лоренцо Музетти (Италия, 17) – 6:3, 6:4.
Роман Сафиуллин (Россия) – Александр Зверев (Германия, 9) – 6:3, 6:1.

Призовой фонд турнира в Шанхае составляет $ 8,800,000. Действующим победителем соревнований является россиянин Даниил Медведев.

Также «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с турнирной сеткой Шанхая.

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