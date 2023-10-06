Петрова — о поражении Кудерметовой: думаю, она ещё находится в эйфории от победы в Токио

Двухкратная обладательница турниров Большого шлема в парном разряде Надежда Петрова прокомментировала поражение российской теннисистки Вероники Кудерметовой от третьей ракетки мира Кори Гауфф.

«В принципе, поражение Кудерметовой от Гауфф можно назвать ожидаемым. Опытные игроки, которые могут выигрывать турнир за турниром, способны переключиться и настроиться на новый турнир. А победа Кудерметовой в Токио — второй её титул, достаточно большой. Думаю, что она ещё находится в эйфории, довольная этим результатом. Перелёт в другую страну — смена климата, кортов, мячей. Быстро перестроиться сложно, к тому же, она попала на очень сильную соперницу, победительницу US Open. И не надо забывать, что на корте тратится много физических сил, эмоциональных. После турнира происходит перезагрузка. Как быстро может игрок перестроиться, зависит от индивидуальных качеств спортсмена.

Но она всё равно большая молодец, что выиграла в Токио. У меня была похожая ситуация, когда я победила на турнире в Японии, потом был перелет, я в первом же круге нового турнира попала на лучшую теннисистку Китая Ли На. К тому же, у меня была небольшая травма. И я тогда тоже уступила, потому что была физическая и эмоциональная усталость», — рассказала Петрова в интервью Газета.ru.