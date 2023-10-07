Шанхай-2023, мужчины: расписание матчей 7 октября

Сегодня, 7 октября, пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Шанхае. Расписание матчей 7 октября:

Джеффри-Джон Вулф (США) – Кэмерон Норри (Великобритания, 15) – начало матча в 7:30 мск;

Стефанос Циципас (Греция, 4) – Ринки Хидзиката (Австралия) – начало матча в 7:30 мск;

Кристьян Гарин (Чили) – Даниил Медведев (Россия, 2) – начало матча в 9:00 мск;

Фрэнсис Тиафо (США, 10) – Лоренцо Сонего (Австралия) – начало матча в 9:00 мск;

Бейбит Жукаев (Казахстан) – Карен Хачанов (Россия, 13) – начало матча в 10:30 мск;

Янник Синнер (Италия, 6) – Маркос Гирон (США) – начало матча в 10:30 мск;

Кентен Алис (Франция) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – начало матча в 12:00 мск;

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Грегуар Баррер (Франция) – начало матча в 13:30 мск.