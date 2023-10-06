Елена Рыбакина выиграла семь матчей подряд у соперниц из топ-3

Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над возглавляющей рейтинг WTA Ариной Соболенко достигла серии из семи побед подряд против оппоненток из топ-3.
Вся статистика Елены Рыбакиной против топ-3 (8 побед, 4 поражения) выглядит следующим образом:
поражение от Барти на Australian Open—2020;
победа над Плишковой в Дубае в 2020 году;
поражение от Халеп в Дубае в 2020 году;
поражение от Барти в Аделаиде—2022;
поражение от Бадосы в Штутгарте в 2022 году;
победа над Жабер на Уимблдоне—2022;
победа над Свёнтек на Australian Open—2023;
победа над Свёнтек на Индиан-Уэллс—2023;
победа над Соболенко на Индиан-Уэллс—2023;
победа над Пегулой в Майами—2023;
победа над Свёнтек в Риме—2023;
победа над Соболенко в Пекине—2023.
Напомним, в случае победы над Людмилой Самсоновой, Елена Рыбакина сыграет с победительницей другого полуфинала Гауфф — Свёнтек, которые занимают третье и второе место в рейтинге соответственно.