Елена Рыбакина выиграла семь матчей подряд у соперниц из топ-3

Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над возглавляющей рейтинг WTA Ариной Соболенко достигла серии из семи побед подряд против оппоненток из топ-3.

Вся статистика Елены Рыбакиной против топ-3 (8 побед, 4 поражения) выглядит следующим образом:

поражение от Барти на Australian Open—2020;

победа над Плишковой в Дубае в 2020 году;

поражение от Халеп в Дубае в 2020 году;

поражение от Барти в Аделаиде—2022;

поражение от Бадосы в Штутгарте в 2022 году;

победа над Жабер на Уимблдоне—2022;

победа над Свёнтек на Australian Open—2023;

победа над Свёнтек на Индиан-Уэллс—2023;

победа над Соболенко на Индиан-Уэллс—2023;

победа над Пегулой в Майами—2023;

победа над Свёнтек в Риме—2023;

победа над Соболенко в Пекине—2023.

Напомним, в случае победы над Людмилой Самсоновой, Елена Рыбакина сыграет с победительницей другого полуфинала Гауфф — Свёнтек, которые занимают третье и второе место в рейтинге соответственно.